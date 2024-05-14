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3連ビーズストラップ⭐︎オーダーページ
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￥13500税込
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商品の詳細
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お一つ900円になります。
(オプション無料)
他デザイン↓
#エムズのビーズストラップデザイン
コメントにて詳細をお知らせください。
1.ビーズの色
2.ハングルorひらがな
3.文字を入れるビーズ
4.文字色
5.入れる文字
6.ナスカン
例１↓
1.⑧青
2.ハングル
3.星
4.11青
5.이한결
6.青
例２↓
全て青でビーズはハート
文字は이한결でお願いします
(これくらい↑アバウトもOKです)
ハンドメイド作品なので気泡やホコリが混入します。
市販品の様な完璧なクオリティを求める方は購入をお控えくださいm(__)m
#ハートシェイカーオーダー
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#shinee#superjunior
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商品の説明
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推しビーズストラップ オーダーページ | labiela.com
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