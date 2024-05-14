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非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
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￥1517税込
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商品の詳細
非加熱ブルーサファイアビルマ産0.58ct宝石ルースサファイア天然サファイアロイヤルブルー
夜室内ライト下。
旧ビルマ産（現在ミャンマー）
天然非加熱ブルーサファイア★
キズ、カケありますが色が美しいですー★★★
ピカピカしてます★★★
天然石ブルーサファイア宝石ルース
ミャンマー旧ビルマ産
6.3×54.5×2.2mm
0.58ct
【サファイア】
カリスマ性
勝負運
意志強化
成功
信頼
誠実
信念
洞察力
判断力
冷静さ
守護
レベルの高い石
#非加熱ブルーサファイア#非加熱サファイア#非加熱#ブルーサファイア#ブルーサファイアルース#ブルーサファイア宝石ルース#ブルー#ビルマ産ブルーサファイア#ビルマサファイア#ミャンマー#宝石#ルース#サファイア#サファイアルース#天然サファイア#天然石#天然石サファイア#天然ブルーサファイア#天然石ブルーサファイア#一点もの
カラー···ブルー
素材···天然石
夜室内ライト下。
旧ビルマ産（現在ミャンマー）
天然非加熱ブルーサファイア★
キズ、カケありますが色が美しいですー★★★
ピカピカしてます★★★
天然石ブルーサファイア宝石ルース
ミャンマー旧ビルマ産
6.3×54.5×2.2mm
0.58ct
【サファイア】
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勝負運
意志強化
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信頼
誠実
信念
洞察力
判断力
冷静さ
守護
レベルの高い石
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カラー···ブルー
素材···天然石
商品の説明
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...
非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー ...
ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付 ...
ミャンマー産 非加熱ロイヤルブルーサファイア SA 1.63ct
jewel planet 公式サイト / 1.29ct 非加熱ロイヤルブルーサファイア ルース
ミャンマー産 非加熱ロイヤルブルーサファイア SA 1.63ct
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...
ミャンマー産 非加熱ロイヤルブルーサファイア SA 1.63ct
【動画追加しました】「最上のブルー」でしょう。最高のカシミールにも負けない、それでいてビルマ産にしか出せない青です。非加熱ブルーサファイア1.90ｃｔ GIA鑑別済みです。-SERAPH＆Co．(セラフアンドシーオー）
鑑定書付き ルース 2.58ct天然ロイヤルブルーサファイア 非加熱 ...
ロイヤルブルーサファイア(宝石名サファイア非加熱) マダガスカル産 ...
jewel planet 公式サイト / 1.29ct 非加熱ロイヤルブルーサファイア ルース
ロイヤルブルーサファイア - 通販｜宝石鑑定士が運営【カラッツSTORE】
ビルマ産・非加熱ロイヤルブルーサファイア 宝石 ルース ３．１０ＣＴ ...
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