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非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー

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非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
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商品の詳細

非加熱ブルーサファイアビルマ産0.58ct宝石ルースサファイア天然サファイアロイヤルブルー


夜室内ライト下。

旧ビルマ産（現在ミャンマー）
天然非加熱ブルーサファイア★
キズ、カケありますが色が美しいですー★★★
ピカピカしてます★★★


天然石ブルーサファイア宝石ルース
ミャンマー旧ビルマ産
6.3×54.5×2.2mm
0.58ct


【サファイア】
カリスマ性
勝負運
意志強化
成功
信頼
誠実
信念
洞察力
判断力
冷静さ
守護
レベルの高い石

#非加熱ブルーサファイア#非加熱サファイア#非加熱#ブルーサファイア#ブルーサファイアルース#ブルーサファイア宝石ルース#ブルー#ビルマ産ブルーサファイア#ビルマサファイア#ミャンマー#宝石#ルース#サファイア#サファイアルース#天然サファイア#天然石#天然石サファイア#天然ブルーサファイア#天然石ブルーサファイア#一点もの

カラー···ブルー

素材···天然石

商品の説明

非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...
非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
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非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
ミャンマー産非加熱ロイヤルブルーサファイア2.56ct(GRS宝石鑑別書付 ...
非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
ミャンマー産 非加熱ロイヤルブルーサファイア SA 1.63ct
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非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
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HANDMADE】ビルマ産非加熱ロイヤルブルーサファイア: 5.56ct ※GUBELIN ...
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ミャンマー産 非加熱ロイヤルブルーサファイア SA 1.63ct
非加熱 ブルーサファイア ビルマ産 0.58ct 宝石ルース ロイヤルブルー
【動画追加しました】「最上のブルー」でしょう。最高のカシミールにも負けない、それでいてビルマ産にしか出せない青です。非加熱ブルーサファイア1.90ｃｔ　 GIA鑑別済みです。-SERAPH＆Co．(セラフアンドシーオー）
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