似顔絵オーダー　記念日　誕生日　結婚祝い　プレゼント　ギフト　名入れ

商品の詳細

⭕️まずはコメントにて、「見積り希望」とお伝え下さいませ✨^^



○価格（車・ペットも、人と同じ扱いです）

※各サイズ、品質を保つため、最高人数を設けております。



⚫︎A4サイズ(約21センチ×30センチ）

1〜4名まで

⭐︎1名…6,980円

⭐︎2名…10,980円

⭐︎3名以降+3,000円



◉B4サイズ(約26センチ×36センチ)

1〜6名まで

A4サイズよりもひと回り大きい為、見ごたえがあり、おススメです✨

⭐︎1名…10,480円

⭐︎2名…14,480円

⭐︎3名以降+3,000円



⚫︎A3サイズ（A4の倍の大きさ)

大人数の他、ウエルカムボードにもオススメです✨

⭐︎1名…12,480円

⭐︎2名…16,480円

⭐︎3名以降+3,000円



⚪︎8名以降は、お一人につき2,500円とお値打ちになります✨



○フレーム

フレームに入れて発送致します✨

カラーは、ナチュラル・ダークブラウン・ホワイトからお選び頂けます✨



○ラッピングキット(画像参照)…300円



○オプション

・アイテム追加…700円

・背景変更…1,000円〜



・衣装変更・特別衣装（ウェディングドレス・タキシードなど）️、全身描き…お一人1,000円





○下書き確認がございます✨

何度でも修正可能です✨^^





○納期

購入手続き完了後、14日程度となります。

別途5,000円にてお急ぎ対応も可能ですので、ご相談下さいませ❣️^^





◉有名人やキャラクターそのものは、お描きできません✨





✨似顔絵検定1級のプロの似顔絵作家が、

お一人お一人、心を込めて描かせて頂きます❤️







ご両親へのサンクスボード(両親贈呈品)、結婚祝い、父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、初節句、七五三、入学祝い、卒業祝い、成人祝い、結婚記念日、金婚式、銀婚式、ダイヤモンド婚式、就職祝い、退職祝い、還暦祝い、長寿祝い、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿、敬老の日、出産祝い、新築祝い、誕生日のプレゼントなど❤️