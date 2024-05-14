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似顔絵オーダー 記念日 誕生日 結婚祝い プレゼント ギフト 名入れ
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￥2652税込
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商品の詳細
⭕️まずはコメントにて、「見積り希望」とお伝え下さいませ✨^^
○価格（車・ペットも、人と同じ扱いです）
※各サイズ、品質を保つため、最高人数を設けております。
⚫︎A4サイズ(約21センチ×30センチ）
1〜4名まで
⭐︎1名…6,980円
⭐︎2名…10,980円
⭐︎3名以降+3,000円
◉B4サイズ(約26センチ×36センチ)
1〜6名まで
A4サイズよりもひと回り大きい為、見ごたえがあり、おススメです✨
⭐︎1名…10,480円
⭐︎2名…14,480円
⭐︎3名以降+3,000円
⚫︎A3サイズ（A4の倍の大きさ)
大人数の他、ウエルカムボードにもオススメです✨
⭐︎1名…12,480円
⭐︎2名…16,480円
⭐︎3名以降+3,000円
⚪︎8名以降は、お一人につき2,500円とお値打ちになります✨
○フレーム
フレームに入れて発送致します✨
カラーは、ナチュラル・ダークブラウン・ホワイトからお選び頂けます✨
○ラッピングキット(画像参照)…300円
○オプション
・アイテム追加…700円
・背景変更…1,000円〜
・衣装変更・特別衣装（ウェディングドレス・タキシードなど）️、全身描き…お一人1,000円
○下書き確認がございます✨
何度でも修正可能です✨^^
○納期
購入手続き完了後、14日程度となります。
別途5,000円にてお急ぎ対応も可能ですので、ご相談下さいませ❣️^^
◉有名人やキャラクターそのものは、お描きできません✨
✨似顔絵検定1級のプロの似顔絵作家が、
お一人お一人、心を込めて描かせて頂きます❤️
ご両親へのサンクスボード(両親贈呈品)、結婚祝い、父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、初節句、七五三、入学祝い、卒業祝い、成人祝い、結婚記念日、金婚式、銀婚式、ダイヤモンド婚式、就職祝い、退職祝い、還暦祝い、長寿祝い、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿、敬老の日、出産祝い、新築祝い、誕生日のプレゼントなど❤️
○価格（車・ペットも、人と同じ扱いです）
※各サイズ、品質を保つため、最高人数を設けております。
⚫︎A4サイズ(約21センチ×30センチ）
1〜4名まで
⭐︎1名…6,980円
⭐︎2名…10,980円
⭐︎3名以降+3,000円
◉B4サイズ(約26センチ×36センチ)
1〜6名まで
A4サイズよりもひと回り大きい為、見ごたえがあり、おススメです✨
⭐︎1名…10,480円
⭐︎2名…14,480円
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大人数の他、ウエルカムボードにもオススメです✨
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⭐︎2名…16,480円
⭐︎3名以降+3,000円
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カラーは、ナチュラル・ダークブラウン・ホワイトからお選び頂けます✨
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○オプション
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○納期
購入手続き完了後、14日程度となります。
別途5,000円にてお急ぎ対応も可能ですので、ご相談下さいませ❣️^^
◉有名人やキャラクターそのものは、お描きできません✨
✨似顔絵検定1級のプロの似顔絵作家が、
お一人お一人、心を込めて描かせて頂きます❤️
ご両親へのサンクスボード(両親贈呈品)、結婚祝い、父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、初節句、七五三、入学祝い、卒業祝い、成人祝い、結婚記念日、金婚式、銀婚式、ダイヤモンド婚式、就職祝い、退職祝い、還暦祝い、長寿祝い、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿、敬老の日、出産祝い、新築祝い、誕生日のプレゼントなど❤️
商品の説明
似顔絵オーダー 記念日 誕生日 結婚祝い プレゼント ギフト 名入れ
似顔絵オーダー 記念日 誕生日 結婚祝い プレゼント ギフト 名入れ
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