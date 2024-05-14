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理想科学　リソースクリプト

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商品の詳細

理想科学工業株式会社　　　　　　　　　　　スケッチブック感覚のアート印刷システム　　20年以上前に購入した物です。使用せずに保管していました。箱はテープの剥がし跡が少しあります。箱の寸法　縦約23cm横34.5cm高さ4.5cm

商品の説明

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理想科学 リソースクリプト プリントゴッコ ガリ版 未使用品の落札情報 ...
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