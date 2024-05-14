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理想科学 リソースクリプト
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商品の詳細
理想科学工業株式会社 スケッチブック感覚のアート印刷システム 20年以上前に購入した物です。使用せずに保管していました。箱はテープの剥がし跡が少しあります。箱の寸法 縦約23cm横34.5cm高さ4.5cm
商品の説明
理想科学 リソースクリプト プリントゴッコ ガリ版 USED(文房具)｜売買 ...
新品本物 リソースクリプト 理想科学工業 画材 - store.barakatgallery.com
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リソースクリプト
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