Les Brodeuses Parisiennes ABCクロスステッチ図案

商品の詳細

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お急ぎの方は即日対応可能な日もありますので、お知らせくださいませ。



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LesBrodeusesParisiennes図案

ABCの図案



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【フランス製】レブロドゥーズパリジェンヌ(LesBrodeusesParisiennes）チャート

［新作］LegrandABC\u003cLapinous)(うさぎアルファベット)図案

VeroniqueEnginger(ヴェロニクアンジャンジェさん)とのコラボレーションによる作品。



レブロドゥーズパリジェンヌの大人気図案から今回はうさぎのアルファベットが登場！AからZまで全てパターンが異なり、一つ一つ可愛いのでイニシャル関係なく刺したくなること間違いなし♪



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可愛いうさぎとお花、動物達をあしらったクロスステッチの図案です。



開封していますが、図案に傷や汚れはありません。



外袋にシワがあります。



家庭保管品にご理解ある方の購入をお願い致します。



クロスステッチ

クロスステッチ図案

クロスステッチチャート

チャート

図案

アルファベット

アルファベット図案

アルファベットチャート

ヴェロニクアンジャンジェ

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レブロドゥーズパリジェンヌ