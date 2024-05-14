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【NEW!!】ChiaoGoo チャオグー 6”/15cm DPN ソックセット
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￥5275税込
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商品の詳細
道具···その他
ChiaoGooチャオグー
6”/15cmDPNソックセット
1点 新品未使用
ダブルポイントニードルズ（5本短針）のセット
セット内容：
・5本棒針6\"(15cm)6セット
2.00mm
2.25mm
2.50mm
2.75mm
3.00mm
3.25mm
・ステッチマーカー12個
・3\"ニードルゲージ1個
・専用ケース
新品未使用品ですが、写真の撮影とパーツ検品のため一度開封。
海外製は日本製の商品よりも検査基準が低い為、細かなキズ等、縫製が粗い場合がありますのでご了承ください。
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ChiaoGooチャオグー
6”/15cmDPNソックセット
1点 新品未使用
ダブルポイントニードルズ（5本短針）のセット
セット内容：
・5本棒針6\"(15cm)6セット
2.00mm
2.25mm
2.50mm
2.75mm
3.00mm
3.25mm
・ステッチマーカー12個
・3\"ニードルゲージ1個
・専用ケース
新品未使用品ですが、写真の撮影とパーツ検品のため一度開封。
海外製は日本製の商品よりも検査基準が低い為、細かなキズ等、縫製が粗い場合がありますのでご了承ください。
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商品の説明
【NEW!!】ChiaoGoo チャオグー 6”/15cm DPN ソックセット
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