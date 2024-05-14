【NEW!!】ChiaoGoo チャオグー　6”/15cm DPN ソックセット

商品の詳細

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ChiaoGooチャオグー

6”/15cmDPNソックセット



1点 新品未使用



ダブルポイントニードルズ（5本短針）のセット







セット内容：

・5本棒針6\"(15cm)6セット



2.00mm

2.25mm

2.50mm

2.75mm

3.00mm

3.25mm



・ステッチマーカー12個

・3\"ニードルゲージ1個

・専用ケース







新品未使用品ですが、写真の撮影とパーツ検品のため一度開封。



海外製は日本製の商品よりも検査基準が低い為、細かなキズ等、縫製が粗い場合がありますのでご了承ください。







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