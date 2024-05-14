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【NEW!!】ChiaoGoo チャオグー　6”/15cm DPN ソックセット

Aterse

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【NEW!!】ChiaoGoo チャオグー　6”/15cm DPN ソックセット
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商品の詳細

道具···その他

ChiaoGooチャオグー
6”/15cmDPNソックセット

1点　新品未使用

ダブルポイントニードルズ（5本短針）のセット



セット内容：
・5本棒針6\"(15cm)6セット

　2.00mm
　2.25mm
　2.50mm
　2.75mm
　3.00mm
　3.25mm

・ステッチマーカー12個
・3\"ニードルゲージ1個
・専用ケース



新品未使用品ですが、写真の撮影とパーツ検品のため一度開封。

海外製は日本製の商品よりも検査基準が低い為、細かなキズ等、縫製が粗い場合がありますのでご了承ください。



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道具···その他

商品の説明

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