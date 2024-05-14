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えりさま専用【手描き似顔絵】にがおえオーダー‼︎

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商品の詳細

\u003cご依頼内容\u003e
Ｂ４用紙１枚×６名様
\u003cご還暦祝い用\u003e

\u003c料金\u003e
４名様価格:5,500円
２名様追加価格:2,000円
ご衣装変更１名様:500円
Ｂ４用紙変更:2,000円
文字入れ内容:25字以内無料
合計金額:10,000円

※その他各オプション追加をご希望の場合は必ずご購入前にコメントください。

商品の説明

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