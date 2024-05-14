パッチワークマルチカバー239

商品の詳細

木綿生地使用



サイズ 約80cm角



キルト綿使用

棒通しを付けましたのでタペストリーとしてもお使い頂けます



裏地は柔らかい感じのピンク系です



素人作品ですので誤差、歪みに

ご理解の上ご検討お願いします



#トートバッグ#お稽古バッグ

#パッチワーク#布小物