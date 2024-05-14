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パッチワークマルチカバー239
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￥3145税込
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商品の詳細
木綿生地使用
サイズ 約80cm角
キルト綿使用
棒通しを付けましたのでタペストリーとしてもお使い頂けます
裏地は柔らかい感じのピンク系です
素人作品ですので誤差、歪みに
ご理解の上ご検討お願いします
#トートバッグ#お稽古バッグ
#パッチワーク#布小物
サイズ 約80cm角
キルト綿使用
棒通しを付けましたのでタペストリーとしてもお使い頂けます
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商品の説明
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