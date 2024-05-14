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パッチワークマルチカバー239

Fterse

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パッチワークマルチカバー239
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商品の詳細

木綿生地使用

サイズ　約80cm角

キルト綿使用
棒通しを付けましたのでタペストリーとしてもお使い頂けます

裏地は柔らかい感じのピンク系です

素人作品ですので誤差、歪みに
ご理解の上ご検討お願いします

#トートバッグ#お稽古バッグ
#パッチワーク#布小物

商品の説明

パッチワークマルチカバー239 | www.esn-ub.org
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