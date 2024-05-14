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似顔絵オーダー ウェルカムボード 結婚祝い 結婚式 受付 ウェルカムスペース
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￥2722税込
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商品の詳細
⭕️まずはコメントにて、「見積り希望」とお伝え下さいませ✨^^
○価格（車・ペットも、人と同じ扱いです）
※各サイズ、品質を保つため、最高人数を設けております。
⚫︎A4(最も小さいサイズ）
1〜4名まで
⭐︎1名…6,980円
⭐︎2名…11,980円
⭐︎3名以降+3,000円
◉B4(ギフトやウェルカムボードにおススメ❗️)
1〜6名まで
A4サイズよりもひと回り大きい為、見ごたえがあります⭐︎^^
⭐︎1名…10,480円
⭐︎2名…15,480円
⭐︎3名以降+3,000円
◉A3（A4の倍の大きさ。ウェルカムボードにおススメ❗️)
⭐︎1名…12,480円
⭐︎2名…17,480円
⭐︎3名以降+3,000円
◎8名以降は、お一人につき2,500円とお値打ちになります✨
○全てフレーム付きの料金です❗️
カラーは、ナチュラル・ダークブラウン・ホワイトからお選び頂けます✨
○ラッピングキット(画像参照)…300円
○オプション
・アイテム追加…700円
・背景変更…1,000円〜
・特別衣装(ドレス・タキシード・コスプレなど)の全身描き…お一人につき2,000円
○下書き確認がございます✨
何度でも修正可能です✨^^
○納期
購入手続き完了後、14日程度となります。
別途5,000円にてお急ぎ対応も可能ですので、ご相談下さいませ❣️^^
◉有名人やキャラクターそのものは、お描きできません✨
✨似顔絵検定1級のプロの似顔絵作家が、
お一人お一人、心を込めて描かせて頂きます❤️
ご両親へのサンクスボード(両親贈呈品)、結婚祝い、父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、初節句、七五三、入学祝い、卒業祝い、成人祝い、結婚記念日、金婚式、銀婚式、ダイヤモンド婚式、就職祝い、退職祝い、還暦祝い、長寿祝い、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿、敬老の日、出産祝い、新築祝い、誕生日のプレゼントなど❤️
○価格（車・ペットも、人と同じ扱いです）
※各サイズ、品質を保つため、最高人数を設けております。
⚫︎A4(最も小さいサイズ）
1〜4名まで
⭐︎1名…6,980円
⭐︎2名…11,980円
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◉B4(ギフトやウェルカムボードにおススメ❗️)
1〜6名まで
A4サイズよりもひと回り大きい為、見ごたえがあります⭐︎^^
⭐︎1名…10,480円
⭐︎2名…15,480円
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⭐︎1名…12,480円
⭐︎2名…17,480円
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カラーは、ナチュラル・ダークブラウン・ホワイトからお選び頂けます✨
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・背景変更…1,000円〜
・特別衣装(ドレス・タキシード・コスプレなど)の全身描き…お一人につき2,000円
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何度でも修正可能です✨^^
○納期
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別途5,000円にてお急ぎ対応も可能ですので、ご相談下さいませ❣️^^
◉有名人やキャラクターそのものは、お描きできません✨
✨似顔絵検定1級のプロの似顔絵作家が、
お一人お一人、心を込めて描かせて頂きます❤️
ご両親へのサンクスボード(両親贈呈品)、結婚祝い、父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、初節句、七五三、入学祝い、卒業祝い、成人祝い、結婚記念日、金婚式、銀婚式、ダイヤモンド婚式、就職祝い、退職祝い、還暦祝い、長寿祝い、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿、敬老の日、出産祝い、新築祝い、誕生日のプレゼントなど❤️
商品の説明
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