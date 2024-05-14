似顔絵オーダー　ウェルカムボード 結婚祝い　結婚式　受付　ウェルカムスペース

商品の詳細

⭕️まずはコメントにて、「見積り希望」とお伝え下さいませ✨^^



○価格（車・ペットも、人と同じ扱いです）

※各サイズ、品質を保つため、最高人数を設けております。



⚫︎A4(最も小さいサイズ）

1〜4名まで

⭐︎1名…6,980円

⭐︎2名…11,980円

⭐︎3名以降+3,000円



◉B4(ギフトやウェルカムボードにおススメ❗️)

1〜6名まで

A4サイズよりもひと回り大きい為、見ごたえがあります⭐︎^^

⭐︎1名…10,480円

⭐︎2名…15,480円

⭐︎3名以降+3,000円



◉A3（A4の倍の大きさ。ウェルカムボードにおススメ❗️)

⭐︎1名…12,480円

⭐︎2名…17,480円

⭐︎3名以降+3,000円



◎8名以降は、お一人につき2,500円とお値打ちになります✨



○全てフレーム付きの料金です❗️

カラーは、ナチュラル・ダークブラウン・ホワイトからお選び頂けます✨



○ラッピングキット(画像参照)…300円



○オプション

・アイテム追加…700円



・背景変更…1,000円〜



・特別衣装(ドレス・タキシード・コスプレなど)の全身描き…お一人につき2,000円









○下書き確認がございます✨

何度でも修正可能です✨^^





○納期

購入手続き完了後、14日程度となります。

別途5,000円にてお急ぎ対応も可能ですので、ご相談下さいませ❣️^^





◉有名人やキャラクターそのものは、お描きできません✨





✨似顔絵検定1級のプロの似顔絵作家が、

お一人お一人、心を込めて描かせて頂きます❤️







ご両親へのサンクスボード(両親贈呈品)、結婚祝い、父の日、母の日、こどもの日、敬老の日、初節句、七五三、入学祝い、卒業祝い、成人祝い、結婚記念日、金婚式、銀婚式、ダイヤモンド婚式、就職祝い、退職祝い、還暦祝い、長寿祝い、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿、百寿、敬老の日、出産祝い、新築祝い、誕生日のプレゼントなど❤️