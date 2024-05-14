- 当日発送
- 送料無料
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
- 販売価格 ：
-
￥2356税込
- 獲得ポイント ：
- 465ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
CLARAWAEVER(CW)8-3129
（廃番・希少）
明るく華やかな「花束」の図案です。
20年以上前に購入した図案と糸のセットです。
チャートに書き込みはありません。
この作品に必要なEVAオリジナル糸が全色揃っています。
※布・針・完成品の印刷物は含みません。
使用布：10目／㎝
図案サイズ：約30×36㎝
ヴィンテージの品質をご理解いただける方にお願いいたします。
（廃番・希少）
明るく華やかな「花束」の図案です。
20年以上前に購入した図案と糸のセットです。
チャートに書き込みはありません。
この作品に必要なEVAオリジナル糸が全色揃っています。
※布・針・完成品の印刷物は含みません。
使用布：10目／㎝
図案サイズ：約30×36㎝
ヴィンテージの品質をご理解いただける方にお願いいたします。
商品の説明
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
ハンドメイド・素材/材料・型紙/パターンのデイリーランキング
-
-
1
養生テープ 30巻×2箱
その他
￥4,200
-
-
3
【フラーレン】6mm球レインボーオーラ
その他
￥3,430
-
4
古布大好き♪前開きジャンパースカート①
その他
￥6,470
-
-
この商品を見ている人におすすめ
-
-
ワークパンツ/カーゴパンツ
￥2,394
-
デニム/ジーンズ
￥2,279
-
デニム/ジーンズ
￥1,999
-
デニム/ジーンズ
￥1,961
-
その他
￥7,360
-