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EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸

Pterse

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EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸
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商品の詳細

CLARAWAEVER(CW)8-3129
（廃番・希少）

明るく華やかな「花束」の図案です。

20年以上前に購入した図案と糸のセットです。
チャートに書き込みはありません。
この作品に必要なEVAオリジナル糸が全色揃っています。
※布・針・完成品の印刷物は含みません。

使用布：10目／㎝　
図案サイズ：約30×36㎝

ヴィンテージの品質をご理解いただける方にお願いいたします。

商品の説明

北欧 CLARA WAEVER(old)EVA Rosenstand 作品 糸見本 図案 クロス ...
EVA ROSENSTAND／CLARA WAEVERクロスステッチ図案・糸北欧 CLARA WAEVER(old)EVA Rosenstand 作品 糸見本 図案 クロス ...
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