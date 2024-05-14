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額縁／オリジナル・アート 花
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商品の詳細
ご覧いただき有難うございます。
プロフ一読くださいませ。
ハンドメイドのフレームアート
＊フランスやイギリスのアンティーク古布
リボン・ブレードや造花を使用しています。
今回は、DECOR社の廃盤になっている
素敵なフレームで作成しました。
DECOR社のフレームは、デザインに優れており、重厚感のあるアンティーク調に仕上げています。
新品・未使用品です。
大きさ：
中は横20㎝・縦25㎝
全体は横27㎝・縦32㎝・厚み３㎝
他にも、違う作品があります。
カラー···シルバー(ゴールドに近い)
主な素材···木製
#額装アート#大人可愛い#１点もの
＃ハンドメイド＃フランス＃イギリス
＃お花＃蝶々＃アンティーク調#リボン
＃引越し祝い
プロフ一読くださいませ。
ハンドメイドのフレームアート
＊フランスやイギリスのアンティーク古布
リボン・ブレードや造花を使用しています。
今回は、DECOR社の廃盤になっている
素敵なフレームで作成しました。
DECOR社のフレームは、デザインに優れており、重厚感のあるアンティーク調に仕上げています。
新品・未使用品です。
大きさ：
中は横20㎝・縦25㎝
全体は横27㎝・縦32㎝・厚み３㎝
他にも、違う作品があります。
カラー···シルバー(ゴールドに近い)
主な素材···木製
#額装アート#大人可愛い#１点もの
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商品の説明
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