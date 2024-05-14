額縁／オリジナル・アート　花

商品の詳細

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プロフ一読くださいませ。



ハンドメイドのフレームアート

＊フランスやイギリスのアンティーク古布

リボン・ブレードや造花を使用しています。



今回は、DECOR社の廃盤になっている

素敵なフレームで作成しました。



DECOR社のフレームは、デザインに優れており、重厚感のあるアンティーク調に仕上げています。

新品・未使用品です。



大きさ：

中は横20㎝・縦25㎝

全体は横27㎝・縦32㎝・厚み３㎝



他にも、違う作品があります。





カラー···シルバー(ゴールドに近い)

主な素材···木製



#額装アート#大人可愛い#１点もの

＃ハンドメイド＃フランス＃イギリス

＃お花＃蝶々＃アンティーク調#リボン

＃引越し祝い