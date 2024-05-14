シルクスクリーン型7枚セット 値下げしました - 型紙/パターン

商品の詳細

シルクスクリーン型7枚セットです。





着物の小紋型です。おもに柄のはめ込み用に使っていた物です。

Ｔシャツやオリジナルきもの、壁紙など用途は広いと思います。

染を辞めたので出品致します。



単品承ります。1枚3,000円になります。

2枚以上はご相談ください。



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