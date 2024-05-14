シルクスクリーン型7枚セット 値下げしました - 型紙/パターン

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Cterse

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商品の詳細

シルクスクリーン型7枚セットです。


着物の小紋型です。おもに柄のはめ込み用に使っていた物です。
Ｔシャツやオリジナルきもの、壁紙など用途は広いと思います。
染を辞めたので出品致します。

単品承ります。1枚3,000円になります。
2枚以上はご相談ください。

↓他のキモノ作りの道具の出品はこちら
#キモノ作りの道具

#きもの
#染型
#小紋
#スクリーン型
#ハンドメイド

商品の説明

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