シルクスクリーン型7枚セット 値下げしました - 型紙/パターン

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シルクスクリーン型7枚セット 値下げしました
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商品の詳細
着物の小紋型です。おもに柄のはめ込み用に使っていた物です。
Ｔシャツやオリジナルきもの、壁紙など用途は広いと思います。
染を辞めたので出品致します。
単品承ります。1枚3,000円になります。
2枚以上はご相談ください。
↓他のキモノ作りの道具の出品はこちら
#キモノ作りの道具
#きもの
#染型
#小紋
#スクリーン型
#ハンドメイド
商品の説明
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