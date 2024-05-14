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ステンドグラス・サンキャッチャー
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商品の詳細
舞い降りたエンジェルと柊、そして木馬、木馬には乗れませんが
天使の効果で幸せが訪れるかも？・・・
クリスマスの窓辺にいかがですか・・・
寸法：天使：W9cmＸH10.5cm、柊：W7cmＸH7cm、
木馬：W12cmXH12cm
全長42cm（鎖込み）
https://sarubia.base.shop/
季節感...冬
商品の説明
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