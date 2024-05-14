CHANELボタン ゴールド

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在庫あり

商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。



約16mm

10こ



ビンテージショップで購入した

コレクションの一部です。

状態は綺麗ですが、細かい傷などがある場合がございます。

そちらをご理解いただける方のみ

ご購入ください。



1set(10こ)ご購入の場合、

リピーター様10%offさせていただきますので

コメントからお願い致します。



★受け取り評価されない方が多いので、到着後24時間以内のご連絡よろしくお願いいたします。