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CHANELボタン ゴールド
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商品の詳細
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約16mm
10こ
ビンテージショップで購入した
コレクションの一部です。
状態は綺麗ですが、細かい傷などがある場合がございます。
そちらをご理解いただける方のみ
ご購入ください。
1set(10こ)ご購入の場合、
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コメントからお願い致します。
★受け取り評価されない方が多いので、到着後24時間以内のご連絡よろしくお願いいたします。
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商品の説明
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