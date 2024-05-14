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養生テープ　30巻×2箱

Nterse

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商品の詳細

フクビ　ラインガード　22巻
パイオランテープ　8巻


ダンボールにダメージありますが、テープは袋に入ったままの新品です。

商品の説明

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