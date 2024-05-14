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【ご専用】薄桜鬼 ヴァイオレットエヴァーガーデン 魔法使いの嫁 ファンアート
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￥3360税込
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商品の詳細
【ティンク様ご専用ページ】
こちらはご依頼頂いた専用ページになりますので、他の方のご購入はご遠慮下さい＾＾
ティンク様今回も宜しくお願い致します☆
【サイズ】
中色紙(21×18cm)×3枚
【ご依頼内容】
①薄桜鬼
②ヴァイオレットエヴァーガーデン
③魔法使いの嫁
【価格内訳】
①2,700円
②2,900円
③3,500円
おまとめ割引-400円、リピーター様割引-300円
2,700円+2,900円+3,500円-700円=8,400円
#さっさんの手描きイラスト
#ファンアート
#手描きイラスト
#色紙
#薄桜鬼
#ヴァイオレットエヴァーガーデン
#魔法使いの嫁
種類···イラスト
素材···紙
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【サイズ】
中色紙(21×18cm)×3枚
【ご依頼内容】
①薄桜鬼
②ヴァイオレットエヴァーガーデン
③魔法使いの嫁
【価格内訳】
①2,700円
②2,900円
③3,500円
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2,700円+2,900円+3,500円-700円=8,400円
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種類···イラスト
素材···紙
商品の説明
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