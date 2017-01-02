0106 one of a kind painting

商品の詳細

【商品仕様】

アクリル絵具\u0026ミクストメディア(合板下地)



商品寸法：約150ミリ×約100ミリ・厚み約20ミリ



※壁面に展示する場合の推奨金物：

ダイソーにて販売

(商品名)壁面にしっかり固定ピンフッククロスタイプ小(5kg)





【ご注意事項】



①商品画像の色味はお使いのデバイスにより異なります。



②ご購入後の返品・交換・返金・クレーム等は承れません。



③画像の転載は一切禁止です。

発覚した場合、法に基づきそれに値する刑に処されます。



※上記全てをご納得いただいた方のみのご購入をお願い致します。



#web3#ネコ#GPT#メタバース#NFT#ポケモン

#アート