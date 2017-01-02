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Wterse

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0106 one of a kind painting
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商品の詳細

【商品仕様】
アクリル絵具\u0026ミクストメディア(合板下地)

商品寸法：約150ミリ×約100ミリ・厚み約20ミリ

※壁面に展示する場合の推奨金物：
ダイソーにて販売
(商品名)壁面にしっかり固定ピンフッククロスタイプ小(5kg)


【ご注意事項】

①商品画像の色味はお使いのデバイスにより異なります。

②ご購入後の返品・交換・返金・クレーム等は承れません。

③画像の転載は一切禁止です。
発覚した場合、法に基づきそれに値する刑に処されます。

※上記全てをご納得いただいた方のみのご購入をお願い致します。

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#アート

商品の説明

0106 one of a kind painting
Fortissimo 106 One of a Kind Gold Leaf Painting | Chairish
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