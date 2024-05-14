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ジャンクジャーナル コラージュ デザインタグ SET
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商品の詳細
お試し価格になっています◌⑅⃝*
・14種類になります♬*⃝̥◌
・サイズはお写真を御確認ください♡
・カラーもお写真御確認ください♡
・素材
┗布、デニム、レザー、デザインペーパー、
コットロープ、チロリアンテープ、レース 等☺︎︎
ハンドメイド品になります♡︎(´`)
その点御了承頂けたらと思います♡̷░༘✩
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商品の説明
ジャンクジャーナル コラージュ デザインタグ SET 【一部予約販売中 ...
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