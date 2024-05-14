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ジャンクジャーナル　コラージュ　デザインタグ　SET

Hterse

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商品の詳細

コラージュSETです♡
お試し価格になっています◌⑅⃝*

・14種類になります♬*⃝̥◌
・サイズはお写真を御確認ください♡
・カラーもお写真御確認ください♡
・素材
　┗布、デニム、レザー、デザインペーパー、
　　コットロープ、チロリアンテープ、レース　等☺︎︎

ハンドメイド品になります♡︎(´`)
その点御了承頂けたらと思います♡̷░༘✩

#ハンドメイド　#デザインタグ　#コラージュ　#紙もの　#ジャンクジャーナル　#素材ペーパー　#デニム　#メキシカンドビー　#レース　#チロリアンテープ　#レザー　#レザークラフト　#オルテガ　#幾何学模様

商品の説明

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ジャンクジャーナル コラージュ デザインタグ SET 【一部予約販売中 ...

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