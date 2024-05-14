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S.H.フィギュアーツ ボディくん -宝井理人- Edition DX SET
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古い商品なため底箱に凹みがあります、説明書に傷みがあります。神経質な方は、ご遠慮ください、
S.H.フィギュアーツ ボディくん（グレーカラー）
※宝井理人矢吹健太朗Edition 可動フィギュア DXセット
輸送中の箱潰れが少し見られますので特価にてお譲りします。フィギュア自体には破損等はありませんので、ご安心ください。
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ポーズ人形デッサン人形
ご納得の上でご購入の程よろしくお願いします^_^
検索用
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商品の説明
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