S.H.フィギュアーツ ボディくん -宝井理人- Edition DX SET

商品の詳細

ご覧のものをお送りします。



古い商品なため底箱に凹みがあります、説明書に傷みがあります。神経質な方は、ご遠慮ください、





S.H.フィギュアーツ ボディくん（グレーカラー）

※宝井理人矢吹健太朗Edition 可動フィギュア DXセット



輸送中の箱潰れが少し見られますので特価にてお譲りします。フィギュア自体には破損等はありませんので、ご安心ください。





モデル用デッサンフィギュア



ポーズ人形デッサン人形



ご納得の上でご購入の程よろしくお願いします^_^



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