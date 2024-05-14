juliet smyth flower数量限定 3/50サイン入

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Bterse

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商品の詳細

ジュリエットスミス
フラワー
594mm×420mm（A2）
製作年2020年
50枚限定作品こちらの商品は3/50
技法、材質ジークレープリント
額縁は新品に交換してあります!
ジュリエットスミス直筆サイン入り

ストーリー
花を一輪買う人の一心さを愛して生きていきたい。

大体22000円ぐらいで取引されているようです！

#julietsmytth
#ジュリエットスミス
#cigarette
#シガレット
#数量限定
種類...絵画

商品の説明

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