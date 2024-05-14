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【特撰】手彫り根付 猿蟹
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商品の詳細
【特撰】
白牙（マンモス） 手彫り根付
童話「猿蟹合戦」からの意匠
物語の終盤、猿にイジメられた蟹の子供が復讐する場面です
36ミリ✕25ミリ✕29ミリ
桐箱入でお届けしています
白牙（マンモス） 手彫り根付
童話「猿蟹合戦」からの意匠
物語の終盤、猿にイジメられた蟹の子供が復讐する場面です
36ミリ✕25ミリ✕29ミリ
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商品の説明
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特撰】手彫り根付 猿蟹 | tradexautomotive.com
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