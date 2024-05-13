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アンティーク テーブルランプ 間接照明
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商品の詳細
美しいアンティークスタイルのテーブルランプは、その優雅なデザインと暖かい光で、どんな空間にも落ち着きと品格を与えます。
とても珍しい形状で左側のデザインは装飾になります（割れあり）
ご覧いただきありがとうございます。
ビンテージ アンティーク レトロ 古家具 古道具 骨董 イタリア フランス ヨーロッパ
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商品の説明
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