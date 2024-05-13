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OttLite LEDデスクランプUSB充電SCD05005-JP-SHP除菌
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商品の詳細
新品未使用 送料
取扱説明書 電源アダプター有り
本機は完全に組み立てられています。
撮影為開封しています。
USB充電ポート タブレットや携帯電話の充電できます。
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USB充電ポート タブレットや携帯電話の充電できます。
商品の説明
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OttLite LEDデスクランプ USB充電 SCD0500S-JP-SHP
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OttLite LEDデスクランプ USB充電 SCD0500S-JP-SHP - その他
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