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OttLite LEDデスクランプUSB充電SCD05005-JP-SHP除菌

Ashape

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商品の詳細

新品未使用　送料
取扱説明書　電源アダプター有り
本機は完全に組み立てられています。
撮影為開封しています。
USB充電ポート　タブレットや携帯電話の充電できます。

商品の説明

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