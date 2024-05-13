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PANDUIT PLT300B 600本 PLT200B200本 セット

Yshape

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PANDUIT PLT300B 600本 PLT200B200本 セット
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商品の詳細

PANDUITパンドウィットスーパーグリップ（結束バンド）
PLT300B6袋（600本）PLT200B2袋（200本）セットです

自宅倉庫にて予備品として保管してました

新品未開封です
外装に少しスレや擦れが御座います
気になる方はご購入をお控え下さい。

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商品の説明

PANDUIT PLT300B 600本 PLT200B200本 セット
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