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PANDUIT PLT300B 600本 PLT200B200本 セット
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￥2620税込
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商品の詳細
PLT300B6袋（600本）PLT200B2袋（200本）セットです
自宅倉庫にて予備品として保管してました
新品未開封です
外装に少しスレや擦れが御座います
気になる方はご購入をお控え下さい。
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商品の説明
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