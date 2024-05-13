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シーリングライトLatria（ラトリーア）
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￥2850税込
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商品の詳細
商品スペック
【商品名】LEDシーリングライトLatria（ラトリーア）
【電源】100v・50/60Hz
【消費電力】36w
【適応畳数】〜6畳まで（一台当たり）
【照明光束】最大時3300lm
【光色】無段調光可能
【明るさ調整】無段調光可能
【LED交換】可能
【本体サイズ】幅約52cm×高さ21cm
【本体重量】約1.6kg
【材質】鉄・銅・プラスチック
【カラー】ホワイト
【付属品】リモコン1個／光源付（交換可能）
【対応ローゼット】角型引掛シーリング・丸形引掛シーリング・丸形フル引掛シーリング・フル引掛ローゼット・引掛け埋込ローゼット・引掛露出ローゼットなどほとんどの天井や器具に取り付け可能です。
【商品名】LEDシーリングライトLatria（ラトリーア）
【電源】100v・50/60Hz
【消費電力】36w
【適応畳数】〜6畳まで（一台当たり）
【照明光束】最大時3300lm
【光色】無段調光可能
【明るさ調整】無段調光可能
【LED交換】可能
【本体サイズ】幅約52cm×高さ21cm
【本体重量】約1.6kg
【材質】鉄・銅・プラスチック
【カラー】ホワイト
【付属品】リモコン1個／光源付（交換可能）
【対応ローゼット】角型引掛シーリング・丸形引掛シーリング・丸形フル引掛シーリング・フル引掛ローゼット・引掛け埋込ローゼット・引掛露出ローゼットなどほとんどの天井や器具に取り付け可能です。
商品の説明
シーリングライトLatria（ラトリーア）
LEDシーリングライト 調光調色 ~6畳 リモコン付 常夜灯 メモリー機能 6 ...
シーリングライトLatria（ラトリーア）
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VENTOTA LEDシーリングライト 調光調色 ~6畳 リモコン付 常夜灯 メモリー機能 6畳 おしゃれ 北欧 リビング 天井 ダイニング 照明 照明器具 和室 寝室 おしゃれ Latria vo421537
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シーリングライト LED 6畳 8畳 10畳 リモコン付 おしゃれ 調光 調色 天井照明器具 シンプル モダン 北欧 かわいい 花柄 カフェ 寝室 ダイニング リビング Latria
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VENTOTA合同会社 VENTOTA リモコン付調光調色LED シーリングライト ...
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