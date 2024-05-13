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天井直付型・吊下型LED誘導灯 FA10322 LE1 FK10016/17

パナソニック

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天井直付型・吊下型LED誘導灯 FA10322 LE1 FK10016/17
天井直付型・吊下型LED誘導灯 FA10322 LE1 FK10016/17
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

【本体】FA10322LE134,500円(税抜)　　２台
天井直付型・天井吊下型　LED　誘導灯　両面型・一般型（20分間）　リモコン自己点検機能付／C級(10形)

【表示板】FK10016　3,300円(税抜)2枚
適合表示板　通路誘導灯用・C級（10形）片面用

【表示板】FK10017　3,300円(税抜)　　２枚
適合表示板　通路誘導灯用・C級（10形）片面用




新品未使用ですが、余剰在庫品につき、
多少の箱の擦れ、汚れ等はご了承願います。


・写真の商品の出品となります。

・写真にて状態の判断をお願い致します。



・すり替え防止の為、商品購入後の返品キャンセル対応不可でお願いします。


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・よろしくお願い致します。




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商品の説明

[メーカー保証]Panasonic FA10322LE1 天井直付型・吊下型 LED 誘導灯 両面型 リモコン自己点検機能付/C級(10形)
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パナソニック FA10322LE1 パナソニック LED誘導灯 両面型 (天井直付・吊下型) C級 (10形)
パナソニック FA10322LE1 パナソニック LED誘導灯 両面型 (天井直付・吊下型) C級 (10形)
[メーカー保証]Panasonic FA10322LE1 天井直付型・吊下型 LED 誘導灯 両面型 リモコン自己点検機能付/C級(10形)
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天井直付型・吊下型LED誘導灯 FA10322 LE1 FK10016/17-
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panasonic パナソニック電工FA10322-LE1
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