天井直付型・吊下型LED誘導灯 FA10322 LE1 FK10016/17

商品の詳細

【本体】FA10322LE134,500円(税抜) ２台

天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・一般型（20分間） リモコン自己点検機能付／C級(10形)



【表示板】FK10016 3,300円(税抜)2枚

適合表示板 通路誘導灯用・C級（10形）片面用



【表示板】FK10017 3,300円(税抜) ２枚

適合表示板 通路誘導灯用・C級（10形）片面用









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