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天井直付型・吊下型LED誘導灯 FA10322 LE1 FK10016/17
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￥3610税込
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商品の詳細
【本体】FA10322LE134,500円(税抜) ２台
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・一般型（20分間） リモコン自己点検機能付／C級(10形)
【表示板】FK10016 3,300円(税抜)2枚
適合表示板 通路誘導灯用・C級（10形）片面用
【表示板】FK10017 3,300円(税抜) ２枚
適合表示板 通路誘導灯用・C級（10形）片面用
新品未使用ですが、余剰在庫品につき、
多少の箱の擦れ、汚れ等はご了承願います。
・写真の商品の出品となります。
・写真にて状態の判断をお願い致します。
・すり替え防止の為、商品購入後の返品キャンセル対応不可でお願いします。
・発送は、濡れ対策を施しメルカリ便にて即発送致します。
・よろしくお願い致します。
#Panasonic
#パナソニック
#電気工事
#照明器具
#電材
#新品
#未使用
#未開封
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・一般型（20分間） リモコン自己点検機能付／C級(10形)
【表示板】FK10016 3,300円(税抜)2枚
適合表示板 通路誘導灯用・C級（10形）片面用
【表示板】FK10017 3,300円(税抜) ２枚
適合表示板 通路誘導灯用・C級（10形）片面用
新品未使用ですが、余剰在庫品につき、
多少の箱の擦れ、汚れ等はご了承願います。
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商品の説明
[メーカー保証]Panasonic FA10322LE1 天井直付型・吊下型 LED 誘導灯 両面型 リモコン自己点検機能付/C級(10形)
パナソニック FA10322LE1 パナソニック LED誘導灯 両面型 (天井直付・吊下型) C級 (10形)
[メーカー保証]Panasonic FA10322LE1 天井直付型・吊下型 LED 誘導灯 両面型 リモコン自己点検機能付/C級(10形)
パナソニック（panasonic） | FA10322LE1-FK10016-FK10017の通販・販売
パナソニック（panasonic） | FA10322LE1-FK10016-FK10017の通販・販売
Amazon.co.jp: パナソニック FA10322LE1 パナソニック LED誘導灯 両面 ...
[メーカー保証]Panasonic FA10322LE1 天井直付型・吊下型 LED 誘導灯 両面型 リモコン自己点検機能付/C級(10形)
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FA10322CLE1 + FK10316 + FK10317 || LED誘導灯セット Panasonic 【本体:壁･天井直付･吊下型/両面灯/C級(10形)/一般型(20分間)/AC100V/電池内蔵型/自己点検機能付(リモコン別売)】 + 【[通路誘導灯] 表示板2枚:右矢印･左矢印】 ...
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