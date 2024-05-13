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人気商品！間接照明 ポータブル 北欧 シンプル ディスプレイヴェルナー・パントン
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￥3822税込
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商品の詳細
コードレス タッチ式 ナイトランプ 間接照明 テーブルランプ LED
＊丸みを帯びたシルエットがどの角度から眺めても美しい～～
＊持ち運び可能なので、室内外問わず照らしたい場所に優しい光を灯せます～～
（テラス、ベランダ、キャンプ、結婚式、イベント、パーティなど）
＊3段階調光（電球色、白色、昼白色）可
＊スイッチでON/OFF
サイズ：写真ご参照
色： ①ライトグレー
②ホワイト（マット）
③ブルー
④マスタードイエロー ←新色
⑤バービーピンク←新色
⑥群青色←新色
⑦ビリジアン←新色
（ご購入後希望色をお知らせください）
素材：金属、プラスチック（シェード裏）
USB充電コード付きです。充電中の点灯可。
光源交換不可。
リプロダクト品です。
※室外使用時は転倒、雨濡れなどにご注意ください。
※輸入品なので細かい作りが荒い場合がございます。
光源の種類...LED
Iw
商品の説明
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