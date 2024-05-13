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人気商品！間接照明 ポータブル 北欧 シンプル ディスプレイヴェルナー・パントン

商品の詳細

北欧 デンマーク ヴェルナー・パントン フラワーポット 名作

コードレス タッチ式 ナイトランプ 間接照明 テーブルランプ LED



＊丸みを帯びたシルエットがどの角度から眺めても美しい～～



＊持ち運び可能なので、室内外問わず照らしたい場所に優しい光を灯せます～～

（テラス、ベランダ、キャンプ、結婚式、イベント、パーティなど）



＊3段階調光（電球色、白色、昼白色）可



＊スイッチでON/OFF



サイズ：写真ご参照

色： ①ライトグレー

②ホワイト（マット）

③ブルー

④マスタードイエロー ←新色

⑤バービーピンク←新色

⑥群青色←新色

⑦ビリジアン←新色

（ご購入後希望色をお知らせください）



素材：金属、プラスチック（シェード裏）



USB充電コード付きです。充電中の点灯可。

光源交換不可。



リプロダクト品です。

※室外使用時は転倒、雨濡れなどにご注意ください。

※輸入品なので細かい作りが荒い場合がございます。

光源の種類...LED

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