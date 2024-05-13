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人気商品！間接照明　ポータブル　北欧　シンプル　ディスプレイヴェルナー・パントン

Fshape

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3822税込

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商品の詳細

北欧　デンマーク　ヴェルナー・パントン　フラワーポット　名作
コードレス　タッチ式　ナイトランプ　間接照明　テーブルランプ　LED

＊丸みを帯びたシルエットがどの角度から眺めても美しい～～

＊持ち運び可能なので、室内外問わず照らしたい場所に優しい光を灯せます～～
（テラス、ベランダ、キャンプ、結婚式、イベント、パーティなど）

＊3段階調光（電球色、白色、昼白色）可

＊スイッチでON/OFF

サイズ：写真ご参照
色：　　①ライトグレー
　　　　②ホワイト（マット）
　　　　③ブルー　　
　　　　④マスタードイエロー　←新色
⑤バービーピンク←新色
⑥群青色←新色
⑦ビリジアン←新色
　　（ご購入後希望色をお知らせください）

素材：金属、プラスチック（シェード裏）

USB充電コード付きです。充電中の点灯可。
光源交換不可。

リプロダクト品です。
※室外使用時は転倒、雨濡れなどにご注意ください。
※輸入品なので細かい作りが荒い場合がございます。
光源の種類...LED
Iw

商品の説明

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