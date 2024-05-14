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DuCote paper craft LEDライト
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￥2432税込
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商品の詳細
【ご購入前にコメントをお願いいたします】
DuCoteLAMP
充電式LEDライト、折り畳み式
形が変わります(写真をご確認ください)
数年前に購入し来客時に5日間使用。
アンショニテ保管しておりました。
充電して動作確認済みです。
リモコンはありません。
付属品は写真にある通りです。
ご確認くださいませ。
本体にon/offスイッチあり
光量4段階調節
外箱に少しシミがあります。
素人検品のため、ご理解の上ご購入をお願いいたします。
ご不明な点はお気軽におたずねくださいませ。
#DuCote
#ducote
#デザイナーズ家具
#ライト
DuCoteLAMP
充電式LEDライト、折り畳み式
形が変わります(写真をご確認ください)
数年前に購入し来客時に5日間使用。
アンショニテ保管しておりました。
充電して動作確認済みです。
リモコンはありません。
付属品は写真にある通りです。
ご確認くださいませ。
本体にon/offスイッチあり
光量4段階調節
外箱に少しシミがあります。
素人検品のため、ご理解の上ご購入をお願いいたします。
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商品の説明
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DuCote paper craft LEDライト | www.mdh.com.sa
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