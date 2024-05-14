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⚠︎専用⚠︎壁埋め込み型　リビングライコン　シーン選択子器　NK28706W

パナソニック

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3089税込

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⚠︎専用⚠︎壁埋め込み型　リビングライコン　シーン選択子器　NK28706W
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

Panasonic製のリビングライコンとなります。
家の照明シーンを自由に操れるため、
非常に便利な商品となります。

施主支給品で余ってしまい不要となったため、出品させていただきます。

幅：70
高さ：120
出しろ：10

色：ホワイト
高気密対応

商品定価：15,800円
光源の色···光色切替え可
光源の種類···LED

商品の説明

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商品詳細
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商品詳細

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