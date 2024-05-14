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⚠︎専用⚠︎壁埋め込み型 リビングライコン シーン選択子器 NK28706W
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-
￥3089税込
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商品の詳細
Panasonic製のリビングライコンとなります。
家の照明シーンを自由に操れるため、
非常に便利な商品となります。
施主支給品で余ってしまい不要となったため、出品させていただきます。
幅：70
高さ：120
出しろ：10
色：ホワイト
高気密対応
商品定価：15,800円
光源の色···光色切替え可
光源の種類···LED
家の照明シーンを自由に操れるため、
非常に便利な商品となります。
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幅：70
高さ：120
出しろ：10
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商品定価：15,800円
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商品の説明
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商品詳細
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