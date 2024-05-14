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B3462 特大サイズ！！ ユーフォルビア オベサ
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￥2240税込
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商品の詳細
■■ご注意ください、ご購入前に必ずプロフィール全文ご一同お願いいたします■■
【商品名】
ユーフォルビアオベサ
【商品説明】
横幅は約7cm、縦幅は約8cmです。サイズ感は写真でご確認ください。
【発送方法】
送料無料！第四種郵便で発送いたします。佐川急便も有料で承っております。
お支払確認後、3営業日程度（土日祝日を除く）で発送いたします。
土日祝日の発送はおこなっておりませんのでご了承ください。
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アガベ
チランジア
ディッキア
観葉植物
サボテン
アストロフィツム
オベサ
ミラクル兜
多肉植物
Tillandsia
ビザールプランツ
グリーンインテリア
塊根植物
コーデックス
AGAVE
親株
ユーフォルビア
癒し
送料無料
agave
agavetitanota
titanota
titanotafo076
アガベ
アガベチタノタ
チタノタ
チタノタブラックアンドブルー
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ユーフォルビアオベサ
【商品説明】
横幅は約7cm、縦幅は約8cmです。サイズ感は写真でご確認ください。
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商品の説明
【大きいサイズ】 ユーフォルビア・オベサ
【大きいサイズ】ユーフォルビア・オベサ
【特大サイズ】ユーフォルビア オベサ【一生モノ】
【大きいサイズ】丸形 ユーフォルビア・オベサ
【特大サイズ】ユーフォルビア オベサ【一生モノ】
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