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⑤【絶対に失敗しない】【発根済み】極斑入りモンステラ　ハーフムーン

Ashape

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⑤【絶対に失敗しない】【発根済み】極斑入りモンステラ　ハーフムーン
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商品の詳細

最上級
極斑入りモンステラ
ハーフムーン

ハーフムーンのトップカット苗
発根済み

このまま土に植え替えは可能です。
初心者でも絶対に失敗しない株です。

詳細は写真をご覧ください〜
最後の写真は同じ品種の兄弟株です。

保湿してネコポス便で発送します

格安価格に設定しておりますので、
値下げ不可です。

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⑤【絶対に失敗しない】【発根済み】極斑入りモンステラ　ハーフムーン
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