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⑤【絶対に失敗しない】【発根済み】極斑入りモンステラ ハーフムーン
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￥1680税込
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商品の詳細
最上級
極斑入りモンステラ
ハーフムーン
ハーフムーンのトップカット苗
発根済み
このまま土に植え替えは可能です。
初心者でも絶対に失敗しない株です。
詳細は写真をご覧ください〜
最後の写真は同じ品種の兄弟株です。
保湿してネコポス便で発送します
格安価格に設定しておりますので、
値下げ不可です。
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フルムーン
白斑
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商品の説明
造形美株 極斑入りモンステラ ハーフムーン フルムーン ボルシギアナ ...
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②【発根活着済み】【造形美株シリーズ】最高級 極斑入りモンステラ ...
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