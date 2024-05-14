⑤【絶対に失敗しない】【発根済み】極斑入りモンステラ　ハーフムーン

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商品の詳細

最上級

極斑入りモンステラ

ハーフムーン



ハーフムーンのトップカット苗

発根済み



このまま土に植え替えは可能です。

初心者でも絶対に失敗しない株です。



詳細は写真をご覧ください〜

最後の写真は同じ品種の兄弟株です。



保湿してネコポス便で発送します



格安価格に設定しておりますので、

値下げ不可です。



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