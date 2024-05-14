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E-WIN ゲーミングチェア F9-BK
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￥7400税込
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商品の詳細
E-WINゲーミングチェアピンホールPUレザー5段ギアランバークッション前傾チルト機能オットマン(別売)取り付け可幅700×奥行700×座面高410〜500mmF9-BK
8月17日に購入しましたが、部屋に大きく合わないため出品します。
よろしくお願い致します。
商品について
サイズ外寸/幅700×奥行700×高さ1230〜1310mm
背もたれ/幅570×高さ925mm
座面/幅400×奥行570×厚さ100mm
座面高さ/410〜500mm
肘高さ/580〜660mm
重量25.8kg
耐荷重150kg
材質シート表面/合成皮革PU
シート内材/ポリウレタン
フレーム・シリンダー・ホイールベース/鋼材
シリンダーカバー/プラスチック
機能座面昇降機能
ロッキング機能
8段階リクライニング(85〜155度)
3Dアームレスト(高さ・前後・角度調整可能)
前傾チルト機能(約6度)
内蔵ギアランバークッション(5段階調整可能)
梱包数1箱
梱包サイズ幅860×奥行680×高さ360mm
梱包重量30.1kg
保証期間1年
変更点・レッグフレーム：デザイン変更
(変更日：2022年12月26日)
・前傾機能レバー：前傾機能のみ→前傾機能+ロッキング機能ON/OFF
(変更日：2023年4月18日)
・サイズ：外寸高さ、肘高さ、座面高さ
(変更日：2023年4月18日)
備考背もたれ裏面収納ポケット
ストッパー付きキャスター付き
8月17日に購入しましたが、部屋に大きく合わないため出品します。
よろしくお願い致します。
商品について
サイズ外寸/幅700×奥行700×高さ1230〜1310mm
背もたれ/幅570×高さ925mm
座面/幅400×奥行570×厚さ100mm
座面高さ/410〜500mm
肘高さ/580〜660mm
重量25.8kg
耐荷重150kg
材質シート表面/合成皮革PU
シート内材/ポリウレタン
フレーム・シリンダー・ホイールベース/鋼材
シリンダーカバー/プラスチック
機能座面昇降機能
ロッキング機能
8段階リクライニング(85〜155度)
3Dアームレスト(高さ・前後・角度調整可能)
前傾チルト機能(約6度)
内蔵ギアランバークッション(5段階調整可能)
梱包数1箱
梱包サイズ幅860×奥行680×高さ360mm
梱包重量30.1kg
保証期間1年
変更点・レッグフレーム：デザイン変更
(変更日：2022年12月26日)
・前傾機能レバー：前傾機能のみ→前傾機能+ロッキング機能ON/OFF
(変更日：2023年4月18日)
・サイズ：外寸高さ、肘高さ、座面高さ
(変更日：2023年4月18日)
備考背もたれ裏面収納ポケット
ストッパー付きキャスター付き
商品の説明
【送料無料】2023年新仕様 E-WINゲーミングチェア F9-BK 黒
E-WIN ゲーミングチェア オフィスチェア 内蔵ギアランバーサポート 座面角度無段階調整 ドリンクホルダー付属 リクライニング 通気性 腰痛対策 前傾 後傾 肉厚 ロッキング オットマン PUレザー 最大荷重150kg ブラック 黒 F9-BK 【2023年新仕様】
E-WIN ゲーミングチェア オフィスチェア 内蔵ギアランバーサポート 座面角度無段階調整 ドリンクホルダー付属 リクライニング 通気性 腰痛対策 前傾 後傾 肉厚 ロッキング オットマン PUレザー 最大荷重150kg ブラック 黒 F9-BK 【2023年新仕様】
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E-WIN ゲーミングチェア ピンホールPUレザー 5段ギアランバークッション 前傾チルト機能 オットマン(別売)取り付け可 幅700×奥行700×座面高410～500mm F9-BK
【送料無料】E-WIN ゲーミングチェアD9・F9シリーズ用 専用オットマン
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E-WINのゲーミングチェア「F9-BK」を2年使った感想 | Another Rocomotion
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