ドマン ヴィンテージ 犬 ビーグル ビーグル親子 陶器 置物 - その他

商品の詳細

ご覧頂きましてありがとうございます！



ドマン ヴィンテージ 犬

ビーグル ビーグル親子 陶器 置物です。



同じ子がまだいるので、

この子達をまとめてお譲り致します。



足元に多少汚れ見られますが、

基本的なは綺麗な子達です。



配送はらくらくメルカリ又は

ゆうゆうメルカリ便予定です。



他のお品物と同梱でしたら

お値引き可能です。



※中古品、自宅保管に

ご理解頂ける方ご購入お願い致します。





※配送日数を長めに設定させて頂いておりますが、

なるべく早めの配送を心がけます。