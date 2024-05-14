ドマン ヴィンテージ 犬 ビーグル ビーグル親子 陶器 置物 - その他

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ドマン　ヴィンテージ　犬 ビーグル　ビーグル親子　陶器　置物

Tshape

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ドマン　ヴィンテージ　犬 ビーグル　ビーグル親子　陶器　置物
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商品の詳細

ご覧頂きましてありがとうございます！

ドマン　ヴィンテージ　犬
ビーグル　ビーグル親子　陶器　置物です。

同じ子がまだいるので、
この子達をまとめてお譲り致します。

足元に多少汚れ見られますが、
基本的なは綺麗な子達です。

配送はらくらくメルカリ又は
ゆうゆうメルカリ便予定です。

他のお品物と同梱でしたら
お値引き可能です。

※中古品、自宅保管に
ご理解頂ける方ご購入お願い致します。


※配送日数を長めに設定させて頂いておりますが、
なるべく早めの配送を心がけます。

商品の説明

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