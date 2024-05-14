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空調ベッド　風眠　JBT-01

Gshape

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空調ベッド　風眠　JBT-01
空調ベッド　風眠　JBT-01
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商品の詳細

空調ベッド　風眠　JBT-01
接触冷感シーツ付限定モデル

2023年8月上旬に購入して1度使用しました。
動作は良好です。
あくまで中古ということをご理解頂き、ご購入ください。
よろしくお願いします。


以下、メーカーの商品説明です。
【空調ベッド(R)風眠】
空調ベッド(R)内部に風が流れ、不快な熱や湿気を排出するので敷きパッド、ベッドパッドがいつもサラサラで快適です。独自のスーパースペーサーを利用しているので、電源OFFの状態でも通気性に優れています。丸めて収納袋に入れればコンパクトに収納できます。

こちらの商品は、接触冷感シーツ付限定モデルJBT-01です。
【仕様】
本体寸法(約)：横92×縦200cm(シングルベッドサイズ)
本体質量(約)：2kg
風量切替：スライドスイッチによる無段階調整
電源：AC100〜240V50/60Hz
消費電力：4.5W(1ヶ月の電気代30円以下/1日8時間強で使用した場合)

【セット内容】
マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ

【販売元】
株式会社空調服

商品の説明

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