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空調ベッド 風眠 JBT-01
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￥6020税込
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商品の詳細
空調ベッド 風眠 JBT-01
接触冷感シーツ付限定モデル
2023年8月上旬に購入して1度使用しました。
動作は良好です。
あくまで中古ということをご理解頂き、ご購入ください。
よろしくお願いします。
以下、メーカーの商品説明です。
【空調ベッド(R)風眠】
空調ベッド(R)内部に風が流れ、不快な熱や湿気を排出するので敷きパッド、ベッドパッドがいつもサラサラで快適です。独自のスーパースペーサーを利用しているので、電源OFFの状態でも通気性に優れています。丸めて収納袋に入れればコンパクトに収納できます。
こちらの商品は、接触冷感シーツ付限定モデルJBT-01です。
【仕様】
本体寸法(約)：横92×縦200cm(シングルベッドサイズ)
本体質量(約)：2kg
風量切替：スライドスイッチによる無段階調整
電源：AC100〜240V50/60Hz
消費電力：4.5W(1ヶ月の電気代30円以下/1日8時間強で使用した場合)
【セット内容】
マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ
【販売元】
株式会社空調服
接触冷感シーツ付限定モデル
2023年8月上旬に購入して1度使用しました。
動作は良好です。
あくまで中古ということをご理解頂き、ご購入ください。
よろしくお願いします。
以下、メーカーの商品説明です。
【空調ベッド(R)風眠】
空調ベッド(R)内部に風が流れ、不快な熱や湿気を排出するので敷きパッド、ベッドパッドがいつもサラサラで快適です。独自のスーパースペーサーを利用しているので、電源OFFの状態でも通気性に優れています。丸めて収納袋に入れればコンパクトに収納できます。
こちらの商品は、接触冷感シーツ付限定モデルJBT-01です。
【仕様】
本体寸法(約)：横92×縦200cm(シングルベッドサイズ)
本体質量(約)：2kg
風量切替：スライドスイッチによる無段階調整
電源：AC100〜240V50/60Hz
消費電力：4.5W(1ヶ月の電気代30円以下/1日8時間強で使用した場合)
【セット内容】
マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ
【販売元】
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商品の説明
KBTS03 空調ベッド(R) 風眠（JBT-01 接触冷感ブルーシーツ)｜2023空調 ...
空調服 空調ベッド(R) 風眠 JBT-01｜宇佐美鉱油の総合通販サイトうさマート
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空調ベッド(R) 風眠の在庫状況について | 株式会社空調服
(株)空調服：空調ベット 風眠 KBTS03
Amazon | 空調服 空調ベッド 風眠【冷感接触素材シーツ付属】シングル ...
KBTS03 | 株式会社空調服
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