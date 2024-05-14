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DMXテスター 舞台照明 DMX Tester
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￥8188税込
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商品の詳細
【仕様】
DMXテスター
DMX/RDNコントロール
信号テスト
フィクスチャテスト
ケーブルテスト
DMX出力レコード
ブルートゥース経由でスマートフォンで接続することができます
IOS/Android
注1：商品の発送先が沖縄県と離島の場合、別途送料がかかります。
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商品の説明
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