デスクライト ledライト 卓上ライト クランプ式 T字 幅広 80㎝

商品の詳細

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---☆商品説明☆---

○カラー 黒

〇サイズ ‎幅80㎝

〇電源 コンセント



【80㎝24WLEDライトバー】

LEDデスクライトはデスク全体を照らすことができます。広いデスクトップでの作業、勉強、絵画、モニター、読書、ゲームに。



【無段階調色/調光】

デスクライトはタッチスイッチを押して、自由に無段階調光/調色できます。自動感光機能付き、内蔵センサーが環境光を感知し、部屋の環境に合わせて適切な光量を自動的に調整でき、視力を保護します。メモリー機能も搭載しているので、スタンドライトをオフにすると、自動的に前の設定が記憶され、習慣に合わせて使用でき、とても便利です。



【2310LUX高輝度・目に優しい】

LED電気スタンドは中心直下40cmで高照度の2310LUXに達成しながら、LEDパネルが平面発光技術が採用され、光は均等に照らします。スタンドライトの光は光物に直接当てられなく、柔らかくて穏やかな光を届けます。光をワイドに広がって、机に均一な明るさに照らし、ダブルイメージ/ストロボ/グレアなど目に悪いことを防ぎます。目の疲れを和らげ、長時間の仕事、読書や勉強時でも目にやさしい最適なスタンドライトです。



【360°回転可能】

卓上ライトは非常にフレキシブルなグースネックで、ユーザーはあらゆる角度でテーブル上のLEDアームライトを調整して最適化することができます。任意の光の方向を調整でき、全方向照明を実現します。クランプ部分は滑り止マットが付き、机に傷をもたらすことが防止できます。７cmまで挟まれ、机の表面に簡単にしっかり出来上がって、省空間です。



【消費電力】

LEDを採用し，消費電力は24Wで、普通のデスクライトと比較して1/4の電力を消費しかない、50,000時間の使用寿命を持ち、節電・省エネです。



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光源の種類···LED