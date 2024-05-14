- 当日発送
- 送料無料
デスクライト ledライト 卓上ライト クランプ式 T字 幅広 80㎝
- 販売価格 ：
-
￥2371税込
- 獲得ポイント ：
- 501ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
＊未使用品・送料無料
＊即購入大歓迎・無言購入OK
＊1点だけの早いもの勝ち
#かなの商品一覧はこちら
---☆商品説明☆---
○カラー 黒
〇サイズ 幅80㎝
〇電源 コンセント
【80㎝24WLEDライトバー】
LEDデスクライトはデスク全体を照らすことができます。広いデスクトップでの作業、勉強、絵画、モニター、読書、ゲームに。
【無段階調色/調光】
デスクライトはタッチスイッチを押して、自由に無段階調光/調色できます。自動感光機能付き、内蔵センサーが環境光を感知し、部屋の環境に合わせて適切な光量を自動的に調整でき、視力を保護します。メモリー機能も搭載しているので、スタンドライトをオフにすると、自動的に前の設定が記憶され、習慣に合わせて使用でき、とても便利です。
【2310LUX高輝度・目に優しい】
LED電気スタンドは中心直下40cmで高照度の2310LUXに達成しながら、LEDパネルが平面発光技術が採用され、光は均等に照らします。スタンドライトの光は光物に直接当てられなく、柔らかくて穏やかな光を届けます。光をワイドに広がって、机に均一な明るさに照らし、ダブルイメージ/ストロボ/グレアなど目に悪いことを防ぎます。目の疲れを和らげ、長時間の仕事、読書や勉強時でも目にやさしい最適なスタンドライトです。
【360°回転可能】
卓上ライトは非常にフレキシブルなグースネックで、ユーザーはあらゆる角度でテーブル上のLEDアームライトを調整して最適化することができます。任意の光の方向を調整でき、全方向照明を実現します。クランプ部分は滑り止マットが付き、机に傷をもたらすことが防止できます。７cmまで挟まれ、机の表面に簡単にしっかり出来上がって、省空間です。
【消費電力】
LEDを採用し，消費電力は24Wで、普通のデスクライトと比較して1/4の電力を消費しかない、50,000時間の使用寿命を持ち、節電・省エネです。
⚠️商品受け取り後、万が一、商品の初期不良等がございましたら、受取評価前にご連絡お願いいたします。メルカリの規約上、評価後の対応はできませんのでご注意ください。
n147-$$6080
光源の種類···LED
商品の説明
LEDデスクライト クランプ式 T字型 ワイド 調光 調色 クランプライト LED 目に優しい 卓上ライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 オフィス 読書 寝室 (ブラック)
LEDデスクライト クランプ式 T字型 ワイド 調光 調色 クランプライト LED 目に優しい 卓上ライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 オフィス 読書 寝室 (ブラック)
LED クランプライト T字型 ワイド 調光 調色 デスクライト クランプ 目に優しい 卓上ライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 オフィス 読書灯 寝室 テレワーク 照明 おしゃれ (ホワイト)
wasser91 クランプライト LED デスクライト 80cm幅 T字型 オート光センサー搭載 LEDライト 学習机 led 目に優しい スタンドランプ 電気スタンド 調光 クランプ 寝室 学習机 デスクスタンド スタンドライト 読書灯 卓上ライト デスクランプ 照明 ...
サンワダイレクト デスクライト LED クランプ 幅80cm 無段階調光 5段階調色 電気スタンド 卓上 ブラック 800-LED060
Amazon.co.jp: デスクライト 卓上ライト T型 LED 電気スタンド 卓上 ...
サンワダイレクト デスクライト LED クランプ 幅80cm 無段階調光 5段階調色 電気スタンド 卓上 ブラック 800-LED060
デスクライト LED 目に優しい T字型 JIS規格AA形 調光 調色 卓上ライト スタンドライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 テレワーク (シルバー)
Amazon.co.jp: デスクライト 目に優しい LED スタンドライト 省エネ ...
LEDデスクライト クランプ式 T字型 ワイド 調光 調色 クランプライト LED 目に優しい 卓上ライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 オフィス 読書 寝室 (ブラック)
LEDデスクライト クランプ式 T字型 ワイド 調光 調色 クランプライト LED 目に優しい 卓上ライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 オフィス 読書 寝室 (ブラック)
LEDデスクライト クランプ式 T字型 ワイド 調光 調色 クランプライト LED 目に優しい 卓上ライト 電気スタンド デスクスタンド 学習机 オフィス 読書 寝室 (ブラック)
wasser83 LEDデスクライト 卓上ライト アンティーク 調光 調色 電気スタンド 卓上ライト ナイトライト搭載 照明 読書灯 テレワーク 目に優しい
2023年度版】子どもの目を守りたい！スタンド式デスクライトおすすめ5 ...
インテリア・住まい・小物・ライト/照明・その他のデイリーランキング
-
-
-
3
GUNS table lump
その他
￥4,100
-
4
株式会社ムサシ LED-AC2022
その他
￥2,380
-
-