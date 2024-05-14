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【茶道具】裏千家用喫架（きっか） 美品
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￥15680税込
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商品の詳細
裏千家用。組み立て式。
ネジ、くさび付きなので、しっかりと組み立てできます。
紙箱入りです。
一度室内のお茶会で使用しました。
傷など見当たらない美品となります。
全部で3台ございますので、複数購入ご希望の方はメッセージください。
サイズ(組立時)：約幅88×奥行41.5×高さ56.5㎝
塗 ：柿合わせ塗
色 ：黒
材 質：木製
#裏千家#茶道具#和風#和#茶室#組立式#金具付#くさび付#柿合わせ#黒#インテリア#洋室#和室
特徴...要組立
ネジ、くさび付きなので、しっかりと組み立てできます。
紙箱入りです。
一度室内のお茶会で使用しました。
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全部で3台ございますので、複数購入ご希望の方はメッセージください。
サイズ(組立時)：約幅88×奥行41.5×高さ56.5㎝
塗 ：柿合わせ塗
色 ：黒
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商品の説明
母』 玄々斎好 立礼 喫架 裏千家 茶道具 (喫架①) - 工芸品
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