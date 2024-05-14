【茶道具】裏千家用喫架（きっか） 美品

商品の詳細

裏千家用。組み立て式。

ネジ、くさび付きなので、しっかりと組み立てできます。

紙箱入りです。

一度室内のお茶会で使用しました。

傷など見当たらない美品となります。



全部で3台ございますので、複数購入ご希望の方はメッセージください。







サイズ(組立時)：約幅88×奥行41.5×高さ56.5㎝

塗 ：柿合わせ塗

色 ：黒

材 質：木製





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特徴...要組立