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Panasonic 浴室ブラケットライト

パナソニック

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商品の詳細

Panasonicの浴室、洗面室などで使える防湿防雨ライトです。サウナ、軒先などでも使うこともできます

PanasonicLSEW2005LE1
浴室ブラケット照明
LED（電球色）防湿・防雨型

消費電力(W)6.2
電圧(V)AC100
質量(kg)0.7
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【アクリルカバー】乳
直径(Φmm)220
高さ(mm)86
タイプ【器具】防湿型・防雨型
取付方式ネジ込み方式
色温度(K)2700
光源色電球色
LED内蔵
入力電流(A)0.11
光束(Lm)410
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵

光源の種類···LED

特徴···その他

商品の説明

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