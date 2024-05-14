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Panasonic 浴室ブラケットライト
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商品の詳細
PanasonicLSEW2005LE1
浴室ブラケット照明
LED（電球色）防湿・防雨型
消費電力(W)6.2
電圧(V)AC100
質量(kg)0.7
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【アクリルカバー】乳
直径(Φmm)220
高さ(mm)86
タイプ【器具】防湿型・防雨型
取付方式ネジ込み方式
色温度(K)2700
光源色電球色
LED内蔵
入力電流(A)0.11
光束(Lm)410
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付専用
調光の可否否
配光タイプ拡散
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
光源の種類···LED
特徴···その他
商品の説明
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