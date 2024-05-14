Panasonic 浴室ブラケットライト

商品の詳細

Panasonicの浴室、洗面室などで使える防湿防雨ライトです。サウナ、軒先などでも使うこともできます



PanasonicLSEW2005LE1

浴室ブラケット照明

LED（電球色）防湿・防雨型



消費電力(W)6.2

電圧(V)AC100

質量(kg)0.7

色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し、【アクリルカバー】乳

直径(Φmm)220

高さ(mm)86

タイプ【器具】防湿型・防雨型

取付方式ネジ込み方式

色温度(K)2700

光源色電球色

LED内蔵

入力電流(A)0.11

光束(Lm)410

LED寿命(時間)40000

演色指数(Ra)83

取付面位置壁面・天井面取付専用

調光の可否否

配光タイプ拡散

器具相当60形電球1灯

LED交換不可

電源ユニット内蔵



光源の種類···LED



特徴···その他