  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
  • 【1点もの】Bar ネオン管
【1点もの】Bar ネオン管
  • 当日発送
  • 送料無料

【1点もの】Bar ネオン管

Kshape

お気に入りブランド
クチコミ評価 5380件）07
販売価格 ：

11200税込

獲得ポイント ：
380ポイント

商品がカートに追加されました
【1点もの】Bar ネオン管
【1点もの】Bar ネオン管
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

オーダーメイドにて8万円程で発注したものですので、オリジナルのデザインです。世界に一点のみのネオン管ライトなので、店舗等で売られているものとは全く違います。希少性をお求めの方には是非⭐︎

製作依頼先:目黒ぺニーズマーケット

横幅：35.5cm
高さ：20.5cm
奥行：14.5cm
コード：180cm

※コードの一部ビニール部分に傷があります

＃ネオンサイン

商品の説明

【1点もの】Bar ネオン管
バー　ネオン管-CandyTower

【1点もの】Bar ネオン管
BARネオン　ネオンサイン　通販商品ページ

【1点もの】Bar ネオン管
JOMOBUTY BARネオンサイン LED バーネオンライト店看板 店舗インテリア レストラン ライブバー飾り 居酒屋装飾 喫茶店用サイン ネオン管ライト USBパワード42*28cm

【1点もの】Bar ネオン管
Amazon.co.jp: ネオンサイン バー BAR ネオン管 ネオンライト 店舗照明 ...

【1点もの】Bar ネオン管
ジャズバー　ネオン管-CandyTower

【1点もの】Bar ネオン管
ネオンサイン 営業中 ネオン 看板 ネオン管 OPEN NEON SIGN BAR ネオンライト インテリア 開いた バー 店舗用標識 アメリカン雑貨

【1点もの】Bar ネオン管
ネオンサイン カクテル COCKTAIL 2 BAR バー ネオン管 ネオンライト ...

【1点もの】Bar ネオン管
Homepatche LEDネオンライト サイン バーネオンライトサイン ネオン看板 ネオン管 壁の装飾 店舗壁飾り 広告用標識 広告ネオン お店の看板 飾り USB充電 明るさ調整可能 壁掛け BARネオンサイン インテリア ライトアップ バー 居酒屋 パーティー ブルー+オレンジ+パープル ...

【1点もの】Bar ネオン管
ネオン管 BAR ネオンサイン ネオン看板 オーダーメイド 間接照明 雑貨 ...

【1点もの】Bar ネオン管
BAR内装 LEDネオンサイン製作 | 大阪で看板作るならラグレス

【1点もの】Bar ネオン管
東京、ネオンが輝く店9選

【1点もの】Bar ネオン管
Amazon | LEDネオンサインネオン看板 (Heineken Bar beer)LED看板 ...

【1点もの】Bar ネオン管
NEON-SIGN MINI

【1点もの】Bar ネオン管
リビング/BARカウンター/ネオン管/単管パイプ/DIY...などのインテリア ...

【1点もの】Bar ネオン管
coffeeネオンサイン コーヒーledネオン管 レストラン ネオンライトサイン 店舗用ウォールサイン バー クラブ ホテル パーティー 装飾ライト（42.5cm⋆22cm）

インテリア・住まい・小物・ライト/照明・その他のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ