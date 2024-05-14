正絹　七才　祝着用　帯　未仕立　赤　宝尽くし　七五三　袋帯　祝い帯　女の子　七歳

商品の詳細

七五三 祝帯 お祝い着用 帯 袋帯 未仕立て

女児 ７才 ７歳

正絹 絹100%

赤色 赤系 金 金糸 金銀箔

立涌 宝尽くし 打ち出の小槌 金嚢 丁子 分銅



宝尽くしは縁起の良い宝物を集めた文様で福徳を呼ぶ吉祥文様として晴れ着などに多く使われています。また立涌は雲気（運気）が立ち昇る様子とも言われ格式高い文様です。



目立った傷汚れは見つかっておりませんが自宅保管していたものですので気になる方はご遠慮ください。