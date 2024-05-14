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ぷっちょ
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商品の詳細
サイズ約：19*16*6cm
※平置きでの素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m
付属品：保存用袋，箱
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商品の説明
公式】UHA味覚糖 商品カタログ ぷっちょグミ ぶどう
ぷっちょＳＴ（ストロングソーダ） : 10粒× - 菓子卸 お菓子のほりうち
ぷっちょ【公式】 (@pucchokun) / X
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