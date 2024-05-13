パナソニック　埋込ほたるスイッチC 3路　WT50529　20個

商品の詳細

Panasonic パナソニック

埋込ほたるスイッチC3路 WT50529

10個入(2箱)

合計20個になります。



使用することなく保管してありました。未使用品になります。



自宅保管品、素人検品になりますことなど…ご理解いただいた上でご購入検討よろしくお願い致します。細かな箇所が気になる方はご購入をお控えください。