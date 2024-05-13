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パナソニック 埋込ほたるスイッチC 3路 WT50529 20個
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￥2340税込
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商品の詳細
埋込ほたるスイッチC3路 WT50529
10個入(2箱)
合計20個になります。
使用することなく保管してありました。未使用品になります。
自宅保管品、素人検品になりますことなど…ご理解いただいた上でご購入検討よろしくお願い致します。細かな箇所が気になる方はご購入をお控えください。
商品の説明
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