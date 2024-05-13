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パナソニック　埋込ほたるスイッチC 3路　WT50529　20個

パナソニック

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商品の詳細

Panasonic　パナソニック
埋込ほたるスイッチC3路　WT50529
10個入(2箱)
合計20個になります。

使用することなく保管してありました。未使用品になります。

自宅保管品、素人検品になりますことなど…ご理解いただいた上でご購入検討よろしくお願い致します。細かな箇所が気になる方はご購入をお控えください。

商品の説明

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