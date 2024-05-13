コイズミ照明　スポットライト　AS40615L

商品の詳細

ランプLED電球60形相当

部位・材質・色・仕上げ本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

サイズ高-96本体長-170幅-φ88回転角度-360首振角度-90mm重-1.0kg

補足・注意事項◆消費電力：7.0W

◆色温度：2700K

◆演色性：Ra83

◆光源寿命：40,000時間

◆直付・壁付・傾斜天井取付可能

◆調光器併用不可

◆照射近接限度10cm



AS40615L

￥15,800（税抜）

スポットライト



生産完了品



ランプの交換可能なスポットライトです。

同じ商品もう1点あります。二つ必要な場合はコメント欄よりご連絡ください。