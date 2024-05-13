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コイズミ照明　スポットライト　AS40615L
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コイズミ照明　スポットライト　AS40615L

コイズミ

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3545税込

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コイズミ照明　スポットライト　AS40615L
コイズミ照明　スポットライト　AS40615L
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ランプLED電球60形相当
部位・材質・色・仕上げ本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
サイズ高-96本体長-170幅-φ88回転角度-360首振角度-90mm重-1.0kg
補足・注意事項◆消費電力：7.0W
◆色温度：2700K
◆演色性：Ra83
◆光源寿命：40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器併用不可
◆照射近接限度10cm

AS40615L
￥15,800（税抜）
スポットライト

生産完了品

ランプの交換可能なスポットライトです。
同じ商品もう1点あります。二つ必要な場合はコメント欄よりご連絡ください。

商品の説明

コイズミ照明　スポットライト　AS40615L
【生産完了品】LEDスポットライト フランジタイプ 白熱球100W相当 電球色 拡散タイプ ランプ付 口金E26 AS40615L
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