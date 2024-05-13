- 当日発送
- 送料無料
コイズミ照明 スポットライト AS40615L
- 販売価格 ：
-
￥3545税込
- 獲得ポイント ：
- 444ポイント
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ランプLED電球60形相当
部位・材質・色・仕上げ本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
サイズ高-96本体長-170幅-φ88回転角度-360首振角度-90mm重-1.0kg
補足・注意事項◆消費電力：7.0W
◆色温度：2700K
◆演色性：Ra83
◆光源寿命：40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器併用不可
◆照射近接限度10cm
AS40615L
￥15,800（税抜）
スポットライト
生産完了品
ランプの交換可能なスポットライトです。
同じ商品もう1点あります。二つ必要な場合はコメント欄よりご連絡ください。
部位・材質・色・仕上げ本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装
サイズ高-96本体長-170幅-φ88回転角度-360首振角度-90mm重-1.0kg
補足・注意事項◆消費電力：7.0W
◆色温度：2700K
◆演色性：Ra83
◆光源寿命：40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器併用不可
◆照射近接限度10cm
AS40615L
￥15,800（税抜）
スポットライト
生産完了品
ランプの交換可能なスポットライトです。
同じ商品もう1点あります。二つ必要な場合はコメント欄よりご連絡ください。
商品の説明
【生産完了品】LEDスポットライト フランジタイプ 白熱球100W相当 電球色 拡散タイプ ランプ付 口金E26 AS40615L
KOIZUMI コイズミ照明 スポットライト AS40615L | 商品紹介 | 照明器具 ...
コイズミ照明 LEDスポットライトフランジ 白熱球100W相当 電球色 AS40615L
製品情報ダウンロード｜コイズミ照明株式会社
コイズミ照明 LEDスポットライトフランジ 白熱球100W相当 電球色 AS40615L
KOIZUMI コイズミ照明 スポットライト AS40615L | 商品紹介 | 照明器具 ...
製品情報ダウンロード｜コイズミ照明株式会社
Amazon.co.jp : AS40615L 電球色LEDスポットライト : ホーム＆キッチン
KOIZUMI コイズミ照明 スポットライト AS40615L | 商品紹介 | 照明器具 ...
KOIZUMI コイズミ照明 スポットライト AS40615L | 商品紹介 | 照明器具 ...
製品情報ダウンロード｜コイズミ照明株式会社
コイズミ 防雨型 E26 エクステリアライト 電球別売
KOIZUMI - コイズミ LEDスポットライトの通販 by 手持豚's shop ...
コイズミ照明 スポットライト AS40615L-
インテリア・住まい・小物・ライト/照明・その他のデイリーランキング
-
-
-
2
コロナ 看板 電光看板 ウッド調LEDサイン
その他
￥2,800
-
3
りんご
その他
￥5,400
-
4
家具蔵 KAGURA エミネントミニキャビネット
その他
￥13,410
-
5
アガベ チタノタ ホワイトアイス
植物/観葉植物
￥3,602