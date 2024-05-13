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現地球 山木Copiapoa コピアポア シネレア 黒王丸 カキコ自根 白肌
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￥19277税込
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商品の詳細
商品名:現地球山木 Copiapoa コピアポアシネレア黒王丸カキコ自根 白肌
状態:輸入してから日本管理は数十年以上の古い現地球山木のカキコ自根。
白肌で雰囲気があります。
サイズなどは画像にて確認して下さい。
発送について
鉢植えゆうパック(補償あり)
以下検索用
＃五十鈴園
＃現地球
＃輸入株
＃山木
＃コーデックス
＃塊根
＃多肉
＃グラキリス
＃パキポディウム
＃アデニュウム
＃コピアポア
＃copiapoa
＃黒王丸
＃孤竜丸
＃コルムナアルバ
＃シネレア
＃グリセオビオラセア
＃ギムノカリキウム
＃魔天竜
＃守金魔天竜
＃モンストローサ
＃パキプス
＃アガベ
＃チタノタ
＃サボテン
＃Dyckia
＃ディッキア
＃万物想
＃オトンナ
＃オイデス
＃ミラビレ
＃チレコドン
＃ペアルソニ
＃亀甲竜
＃フェロカクタス
＃ペクチニフェラ
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商品の説明
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