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ビカクシダ子株セット（マダガスカリエンセ/リドレイ/スパーバム/ベイチー）
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商品の詳細
P.ridleyi
P.superbum
P.veichii
胞子培養のビカクシダ4株セットです。どの株も元気一杯です。色々育ててみたい方は是非ご検討下さい。
リドレイはwide\u0026compact株の胞子から育てております。
屋内で育成しておりますが、小さい虫は混入しているものと考えて下さい。
#コウモリラン
#マダガスカリエンセ
#リドレイ
#スパーバム
#ベイチー
商品の説明
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