ビカクシダ子株セット（マダガスカリエンセ/リドレイ/スパーバム/ベイチー）

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商品の詳細

P.madagascariense

P.ridleyi

P.superbum

P.veichii



胞子培養のビカクシダ4株セットです。どの株も元気一杯です。色々育ててみたい方は是非ご検討下さい。



リドレイはwide\u0026compact株の胞子から育てております。



屋内で育成しておりますが、小さい虫は混入しているものと考えて下さい。



#コウモリラン

#マダガスカリエンセ

#リドレイ

#スパーバム

#ベイチー