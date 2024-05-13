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三重、近県配達割引★テレビ台　ローデスク　ヴィンテージ　チェスト　美品　箪笥

Lspoon

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商品の詳細

三重県内、近県で三重県寄りの市内(愛知、岐阜、滋賀)割引可能です、少しお安くできます。
まずは、ご質問欄からよろしくお願いいたします(^ー^)

収納性高く、テレビ台や椅子代わりにも使用可能になります。
使用歴が少ないもので、あまり使っていない部屋で保管しておりました！(^ー^)
状態は傷少なく、比較的良い品物です。


サイズ↓

奥行43cm、縦39cm、横134cm
テイスト...洋風

商品の説明

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