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新作 フラワータイプ ピンク 壁掛け LED内蔵 シャンデリア
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商品の詳細
電源:AC100V（トラックなどに使う場合は２４V・１２Vに変換してお使い下さい。）タイプ:壁掛けタイプ組立:商品の組立て、取り付けが必要です。サイズ 本体:縦290ｍｍ 横180ｍｍ 奥行き170ｍｍ（ロットによりサイズに多少の誤差が御座います。）電球:LED電球12個＋2個（お花の中に付いています）
取付工事:壁面にネジ止め。取付は専門店に依頼して下さい。他でも出品していますので売切れの際は出品を取り消す事が有りますので予めご了承下さい。破損や初期不良は商品到着日を含め3日以内は対応致します。それ以降は対応出来ません。＃アクアリウムバブル＃アクアリウムパーテーション＃バブル＃水槽＃スマイルコーポレーション＃ホスト＃キャバクラ＃セレブ＃パーティー＃バー＃クラブ＃ダンススタジオ＃カラオケ＃六本木＃銀座＃錦＃北新地＃ミナミ＃中州＃天神Ｂ580
取付工事:壁面にネジ止め。取付は専門店に依頼して下さい。他でも出品していますので売切れの際は出品を取り消す事が有りますので予めご了承下さい。破損や初期不良は商品到着日を含め3日以内は対応致します。それ以降は対応出来ません。＃アクアリウムバブル＃アクアリウムパーテーション＃バブル＃水槽＃スマイルコーポレーション＃ホスト＃キャバクラ＃セレブ＃パーティー＃バー＃クラブ＃ダンススタジオ＃カラオケ＃六本木＃銀座＃錦＃北新地＃ミナミ＃中州＃天神Ｂ580
商品の説明
新作 フラワータイプ ピンク 壁掛け LED内蔵 シャンデリア
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