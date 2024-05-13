超美品 駿河竹千筋細工 日本製 和紙 和モダン

商品の詳細

超美品



駿河竹千筋細工



MADEINJAPAN



行燈影灯り照明





静岡の「伝統的工芸品」駿河竹千筋細工の円型の和モダンな行燈です。





表面、側面、裏面すべての編み方が異なることにより、それぞれの灯りの影を楽しんでいただけます。





お洒落なデザインはインテリアとして和室だけではなく、洋室の空間にもモダンなしつらえを演出します。





商品サイズ幅２３×奥行７．５×高さ２３cm







光源の種類···白熱灯



光源の色···電球色

口金···E17

特徴···間接照明

和風和室畳



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