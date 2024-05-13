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超美品 駿河竹千筋細工 日本製 和紙 和モダン
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￥6016税込
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商品の詳細
超美品
駿河竹千筋細工
MADEINJAPAN
行燈影灯り照明
静岡の「伝統的工芸品」駿河竹千筋細工の円型の和モダンな行燈です。
表面、側面、裏面すべての編み方が異なることにより、それぞれの灯りの影を楽しんでいただけます。
お洒落なデザインはインテリアとして和室だけではなく、洋室の空間にもモダンなしつらえを演出します。
商品サイズ幅２３×奥行７．５×高さ２３cm
光源の種類···白熱灯
光源の色···電球色
口金···E17
特徴···間接照明
和風和室畳
イサムノグチakariジョージネルソンバブルランプレクリント和室ルイスポールセン
駿河竹千筋細工
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静岡の「伝統的工芸品」駿河竹千筋細工の円型の和モダンな行燈です。
表面、側面、裏面すべての編み方が異なることにより、それぞれの灯りの影を楽しんでいただけます。
お洒落なデザインはインテリアとして和室だけではなく、洋室の空間にもモダンなしつらえを演出します。
商品サイズ幅２３×奥行７．５×高さ２３cm
光源の種類···白熱灯
光源の色···電球色
口金···E17
特徴···間接照明
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商品の説明
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竹と和紙が伝える間接照明の温かみのある灯り駿河竹千筋細工羽衣
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駿河竹千筋細工 角型虫篭（小） 虫籠 静岡県伝統工芸品 久保田正嘉 作 ...
竹と和紙が伝える間接照明の温かみのある灯り駿河竹千筋細工羽衣
駿河竹千筋細工 | 竹工品 | 静岡県 | 日本伝統文化振興機構(JTCO)
駿河竹千筋細工（静岡） || THE COVER NIPPON
駿河竹千筋細工 角型虫篭（中） 虫籠 静岡県伝統工芸品 久保田正嘉 作 ...
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