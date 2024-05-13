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人工芝用接着剤 STグルー 糊 16kg 商品No.2
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￥4510税込
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商品の詳細
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屋内、屋外耐候の人工芝専用接着剤です。
定価20,000円くらいします。
同じ商品が2セットありますので、2セット合わせて購入されたい方は、おまとめ割引させていただきますのでコメントください。
モルタル、コンクリート、アスコン、塗り床などの床に人工芝を敷く際の接着剤として塗ります。
耐水型のウレタン樹脂系接着剤で、ウレタンの配合率が高く、初期粘着が極めて強い高性能接着剤です。
その他の詳細は写真2枚目を参照してください。
サービスで、糊を伸ばすヘラと、人工芝のジョイントシート（約15m〜20m）を付けます。
この2点はおまけ程度でお考えください。
また、不用な方は金額変わりませんが、コメントください。
あくまで素人保管ですので、神経質な方は購入をお控えください。
新品未使用品ですが、缶に最初から運搬時にできたであろうヘコみや汚れなどありますので、ご了承ください。
ご購入後の返品、返金はおこなっておりませんので、ご了承ください。
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現在出品中の一覧は⠀
#SUSUMUSIC
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□販売中のみ表示をチェックして下さい
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商品の説明
人工芝用接着剤 STグルー 糊 16kg 商品No.2 | www.esn-ub.org
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