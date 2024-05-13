メダリオン ホワイト シャンデリア装飾品 天井モールディング 廻り縁 ...

商品の詳細

#舶来堂メダリオンにて他シリーズも展開しております。



天井とお部屋を優雅に演出するゴージャスメダリオンです。



後、壁に飾って額絵的なことにしても面白いと思います。



SIZE 120×120ｃｍ



※北海道・沖縄・離島など一部地域にお届けの場合は別途送料がかかる場合がございます。



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